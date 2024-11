L’assessore Nino De Gaetano e il dirigente Anastasi hanno presentato alla Bit di Milano, i dati relativi all’andamento turistico in Calabria. L’80% dei visitatori sono turisti italiani e l’attrattiva maggiore rimane il mare

L’Assessore regionale ai trasporti Nino De Gaetano ed il Dirigente generale del Dipartimento “Turismo” Pasquale Anastasi hanno presentato, nel corso di un incontro con i giornalisti, alla Bit (Borsa italiana del turismo) di Milano, i dati relativi all’andamento turistico in Calabria. Il Dirigente Anastasi ha detto che nell’anno appena passato gli arrivi, nella nostra regione, sono stati 11,4 milioni e 7,7 milioni le presenze. Un dato che vede un calo di circa il 3% rispetto all'anno precedente, “tuttavia - ha detto Anastasi - va ricordato che negli ultimi quindici anni la Calabria è la regione italiana che ha visto il maggiore incremento di turismo del Paese. Dal rapporto che la Regione ha presentato anche negli altri anni emerge che il dato principale è legato alla presenza turistica in Calabria di italiani, circa l’80%, ossia oltre un milione di arrivi, rispetto ai duecentoquarantunomila di arrivi stranieri e, tra questi, il maggior numero è quello tedesco. Poi vi sono i russi, i francesi, i polacchi , austriaci e slovacchi. Il rapporto conferma anche la caratteristica di un turismo estivo. Secondo quanto dichiarato dall’Assessore De Gaetano e da Ana stasi, i numeri confermano che l’ attrattiva maggiore della Calabria rimane il mare. L’Assessore De Gaetano, in particolare, ha parlato dell’incremento di alcuni voli come quello da Pisa e Bologna e, dal prossimo agosto, da Genova e Venezia. Alla Bic De Gaetano ha incontrato alcuni responsabili di “Blue Panorama”, compagna che ha sempre lavorato sullo scalo di Reggio e che ha intenzione di far crescere alcuni voli nazionali passando a frequenze quotidiane. “Di certo voliamo valorizzare tutti e tre i nostri aeroporti, a partire da quelli che sono più in difficoltà, cioè Reggio e Crotone, senza per questo dimenticare il nostro scalo internazionale che è Lamezia".