Importante vetrina per i produttori, all'undicesima edizione della fiera internazionale di Trieste saranno 24 le aziende olearie calabresi delle cinque province

Il Dipartimento regionale Agricoltura, da oggi e fino a martedì sarà presente a Trieste all'undicesima edizione di “Olio Capitale”. Si tratta della più importante fiera internazionale specializzata dedicata alle migliori produzioni di olio extravergine d'oliva. Lo stand istituzionale della Regione ospiterà le 24 aziende calabresi, appartenenti a tutte e cinque le provincie, che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse pubblica indetta dalla Regione.

“Olio Capitale” costituisce una vetrina importante per i produttori, soprattutto per le Pmi, che hanno modo di instaurare o consolidare i propri contatti commerciali, di far conoscere e promuovere le proprie produzioni di qualita' e di proiettarle sui mercati nazionali e internazionali. Sono numerosi i buyers esteri che si sono già prenotati per la presentazione degli oli calabresi nello stand della Regione, provenienti da Belgio, Norvegia, Francia, Svizzera, Giappone e Stati Uniti. Durante la manifestazione, avrà luogo anche una degustazione di oli extra vergine d'oliva calabresi.

Francesco Pirillo