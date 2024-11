L’eccellenza calabrese di scena al festival di Venezia con Italoi, l’olio prodotto dall’azienda Gallina che per il secondo anno consecutivo è stata presente alla Mostra d’arte cinematografica che si è conclusa sabato scorso. Il pubblico della kermesse veneziana, gli operatori del cinema, attori, registi, giornalisti hanno potuto assaporare il gusto delle eccellenze calabre negli prestigiosi spazi realizzati da Luce-Cinecittà icon Anica, Mise, Ice, in collaborazione con Direzione generale cinema, i visitatori hanno potuto gustare il meglio di Italoi Villa delle Monache che ha fatto omaggio agli ospiti della zona del cinema Italiano, di una bottiglietta, con un packaging raffinato.

Sulla scia della qualità inaugurata dal nonno Antonio Gabriele, le presenze internazionali continueranno dopo Venezia, in programma il ritorno a Cannes e Berlino.