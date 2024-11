Si chiamerà 'Canale dei Due Mari' ed avrà lo scopo di facilitare la navigazione delle grandi navi. E' l'ambizioso progetto presentato dal comitato promotore al presidente della Regione

La Calabria divisa da un grande canale chiamato 'Canale dei Due Mari'. Il progetto ambiziono è stato illustrato al presidente della Regione Mario Oliverio dal presidente del comitato promotore, l'avvocato Domenico Pio Riitano ed ha lo scopo di facilitare la navigazione delle grandi navi. La notizia è stata resa nota da Adriano Mollo, sul Quotidiano del Sud. L'opera prevede un grande canale navigabile tra Lamezia Terme e Squillace che farebbe risparmiare dalle 13 alle 16 ore di navigazione alle navi sulla rotta Genova-Trieste.

"L'entità dell'investimento dipende dalle opere a corredo – spiega l'avvocato al Quotidiano del Sud - perchè dai due lati dell'imbocco del canale si prevede la costruzione di due grandi città". Anche per le città, il comitatao ha già scelto il nome. Una si chiamerà Neotalossopolis, (Nuova città del Mare) e l'altra Neoeliopolis ( Nuova città del Sole) in onore di Tommaso Campanella. in tutto ciò a rendere il progetto ancora più utopistico sono previste opere futuristiche come grattacieli, campi da golf, pannelli solari alle pareti di contenimento del canale.