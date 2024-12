I fondi europei attirano imprese e organismi di ricerca: la giunta regionale allarga il plafond per coprire investimenti per un totale di 70 milioni di euro

La Regione Calabria, nell’ambito del PR Calabria Fesr/Fse+ 2021-2027, conferma il proprio impegno a favore del rafforzamento del sistema produttivo regionale grazie al Bando Ricerca e Sviluppo, i cui risultati di valutazione sono stati approvati con decreto dal Dipartimento Sviluppo Economico.

Il Bando, finalizzato a sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposti da parte di imprese disponibili a investire nella regione in partenariato con Organismi di Ricerca (odr) operanti in Calabria, ha ottenuto – secondo quanto riferito in una nota – risultati straordinari.

In sede di chiusura della piattaforma per la presentazione delle domande risultavano pervenute complessive 154 proposte progettuali, di cui 131 provenienti da parte di raggruppamenti composti da Pmi e odr e 23 provenienti da parte di raggruppamenti composti da grandi imprese e odr, per un totale complessivo di investimenti programmati pari a 140 milioni di euro e 92 milioni di euro di contributi richiesti.

In considerazione del notevole successo dell’iniziativa e della qualità dei progetti presentati, il Governo regionale guidato dal presidente Occhiuto, su proposta dell’assessore Varì, ha deciso di incrementare lo stanziamento dagli iniziali 20 milioni a 45 milioni di euro, in modo tale da consentire il finanziamento di 58 progetti, per un totale di circa 70 milioni di euro di investimenti.

Evidente la soddisfazione dell’assessore allo sviluppo economico Rosario Varì: «L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo tecnologico e produttivo della Calabria, in quanto favorisce sinergie tra imprese e centri di ricerca e incentiva l'adozione di soluzioni innovative in grado di elevare il tasso di competitività della nostra Regione. L’eccezionale partecipazione e la qualità dei progetti presentati dimostrano il grande potenziale innovativo del nostro territorio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa iniziativa, dalle imprese ai centri di ricerca, passando per gli uffici regionali e Fincalabra impegnati nella gestione del bando».

«I risultati raggiunti – rimarca infine l’assessore Varì - saranno illustrati nel dettaglio durante la conferenza stampa che si terrà nella prima decade di gennaio presso la Cittadella regionale, in occasione della presentazione del Bando Start-Up, una nuova opportunità per continuare a sostenere strumenti capaci di innalzare il tasso di innovazione e di competitività dell’intero comparto produttivo calabrese».