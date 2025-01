L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì, ha inaugurato oggi lo spazio espositivo della Regione Calabria a Milano Home 2025, la prestigiosa manifestazione dedicata al mondo dell’abitare e all’home décor, in svolgimento presso Fiera Milano (Rho) fino al prossimo 26 gennaio.

La Calabria, con una tradizione secolare nell’artigianato in diversi settori, tra i quali quello del legno, delle essenze e delle ceramiche, porterà in fiera prodotti di alta qualità, frutto del connubio tra tradizione e innovazione.

I visitatori potranno apprezzare una gamma di articoli che spaziano dall’arredamento ai complementi d’arredo, tutti contraddistinti da un design ricercato e materiali di alta qualità.

L’assessore Varì, in questa prima giornata inaugurale è stato a fianco della delegazione calabrese con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze artigianali e promuovere le produzioni del territorio.

«La presenza della Regione Calabria a Milano Home 2025 – ha affermato Varì -, a fianco delle imprese del territorio partecipanti, testimonia il costante impegno del Governo Occhiuto nell’azione di internazionalizzazione delle nostre imprese. Questa fiera, dedicata al mondo dell’abitare, è una vetrina internazionale prestigiosa ed importante, perché ci consente di far conoscere il talento e la creatività dei nostri artigiani, le loro produzioni, le eccellenti materie prime del territorio, ad una platea ampia e qualificata, costituita da negozi specializzati, buyer internazionali, interior designer, oltre che da consumatori finali».

«Inoltre – ha rimarcato infine l’assessore Varì – permette alle nostre imprese del settore di fare rete, di conoscere meglio le tendenze del momento, le novità in tema di innovazione e sostenibilità, di instaurare rapporti e stabilire collaborazioni, di ampliare i propri orizzonti commerciali, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo economico e culturale della nostra Regione».

Quest’anno, la seconda edizione di Milano Home si propone come un evento di riferimento per il settore dell’abitare, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e la sostenibilità attraverso la presentazione delle ultime tendenze in materia di design e arredo, offrendo un ricco programma di workshop, masterclass e incontri con interior designer per esplorare le nuove tendenze dell’abitare

L’esposizione si articola in quattro padiglioni tematici: “vibes”, con proposte di esperienze multisensoriali per il benessere della persona; “mood”, in cui si celebra il design nei luoghi dell’abitare; “taste” in cui sono presenti elementi che pongono la cucina come luogo di socialità; “elements”, all’interno del quale sarà presente lo stand della Regione che ospiterà gli espositori, il cui tema conduttore è la capacità delle aziende di adattarsi a nuovi contesti e sfide, mantenendo tuttavia intatto il legame col territorio.