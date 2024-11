VIDEO | Saranno premiate alcune aziende calabresi che si sono particolarmente distinte in progetti innovativi. Il riconoscimento è stato pensato da Massimo Lucidi, giornalista economico internazionale ed esperto di marketing e comunicazione

L’America esalta la creatività e il talento italiano. Il 13 ottobre a Washington saranno premiate alcune delle aziende italiane che si sono particolarmente distinte in progetti innovativi. È il “Premio Eccellenza”, giunto quest’anno alla 5^ edizione. Un riconoscimento all’italianità migliore pensato da Massimo Lucidi, giornalista economico internazionale ed esperto di marketing e comunicazione, con l’intento di mettere in vetrina il “Made in Italy”.

L’idea, nata qualche anno fa, si è presto confermata come un appuntamento irrinunciabile per le aziende che vogliono farsi conoscere e apprezzare anche oltre oceano Le diverse esperienze imprenditoriali sono state selezionate da un pool di esperti italiani e americani. Tra le 12 imprese prescelte anche alcune calabresi, i cui nomi saranno svelati solo il giorno della premiazione che si svolgerà il 13 ottobre prossimo nella capitale degli Stati Uniti.

Nel prestigioso Cafe Milano si terrà la cerimonia di premiazione che concluderà una settimana di appuntamenti che prevedono, tra l’altro, l’incontro con le popolose comunità italiane di Washington, Toronto, New York e Montreal. Tra gli eventi in agenda del “Premio eccellenza”, presieduto dall’imprenditore italoamericano George Guido Lombardi, anche l’incontro con uno dei vip calabresi più affermati sulla scena internazionale: Ami Priolo, origini crotonesi, la più importante autrice di libri sulla dieta mediterranea e affermata conduttrice di programmi di cucina degli Stati Uniti.