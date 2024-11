Dal 7 all'11 ottobre i prodotti regionali saranno in esposizione in uno degli appuntamenti più importanti al mondo del food & beverage

I prodotti made in Italy saranno grandi protagonisti anche ad Anuga, una delle fiere più importanti al mondo del food & beverage, in programma a Colonia, in Germania, dal 7 all’11 ottobre. Saranno, infatti, oltre 1000 gli espositori italiani per quella che è la più ampia rappresentanza straniera di una manifestazione, che conta 7.800 espositori da 118 Paesi di tutto il mondo.

«Nel percorso di promozione delle nostre aziende – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo - la Calabria non poteva mancare ad Anuga, la più grande manifestazione del settore agroalimentare a livello europeo. Accompagneremo le più importanti aziende del comparto e porteremo il nostro olio insieme all’olioteca regionale. Saremo presenti – ha concluso Gallo - perché la Calabria, portando in giro qualità, è presente ovunque e non si sente seconda a nessuno».

Come accade sempre più spesso, anche la Calabria darà un grande contributo e porterà in Germania i propri prodotti di qualità. Grazie al lavoro dell’Assessorato regionale alle Politiche agricole e dell’Arsac, saranno 37, nello specifico, le aziende che prenderanno parte alla kermesse tedesca, divise in tre diversi spazi. Una presenza importante giustificata dai numeri sull’export, decisamente in crescita lo scorso anno.

Proprio la Germania, inoltre, è uno dei partner commerciali principali per le aziende italiane e calabresi: degli oltre 60 miliardi di euro di export agroalimentare made in Italy, nel 2022, ben 9,4 sono legati, infatti, alla Germania. Per quanto concerne le aziende calabresi, che saranno collocate nel padiglione 7.1, nel padiglione 11.2 e nel Boulevard, si tratta di un’altra grande opportunità per mettere in mostra i loro prodotti di qualità in un contesto internazionale. Nel corso della cinque giorni tedesca, inoltre, negli stessi spazi, sono stati organizzati numerosi appuntamenti.

Si parte, al mattino, con prodotti dedicati alla colazione come pane, confetture e succhi bio; si prosegue, poi, con l’aperitivo che prevede la degustazione di oli e specialità vegetali. Non può mancare, poi, la pasta, ovviamente, artigianale. Dopo il pranzo non può mancare lo spazio dedicato al digestivo, ma anche al caffè ed ai dolci. Prima di concludere la giornata, un secondo aperitivo con degustazione di salumi, nduja e formaggi tipici con specialità di pane. Anche ad Anuga, quindi, così come accade in tanti contesti nazionali ed internazionali, la Calabria sarà conosciuta per la straordinaria varietà e qualità dei suoi prodotti agroalimentari.