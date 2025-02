Il brand Calabria comincia ad essere attrattivo a livello internazionale ed anche per questo alla prossima Bit non sono previsti “effetti speciali”. La Regione è pronta a sbarcare alla Borsa Internazionale del Turismo 2025 che si apre domenica con l'affidabilità dei marchi ed una rilevante ampiezza dello stand.

Consapevolezza dei propri mezzi

«Andiamo con una maggiore consapevolezza – ci ha detto l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese durante la diretta Tg di LaC dalla Cittadella di Catanzaro – Oggi abbiamo reso la Calabria una regione appetibile. La Bit è appuntamento strategico, saremo presenti con circa 36 operatori ed uno stand di 500 metri quadri. Andremo a presentare una Calabria diversa, una Calabria che cresce, una Calabria che cambia e sta diventando appunto meta turistica ambita a livello internazionale».

Bando in preavviso da 50 milioni

Sull'onda dei buoni dati nei flussi aerei del sistema regionale, l'assessore anticipa la notizia di un prossimo bando da 50 milioni di euro.

«Oggi i numeri ci danno ragione rispetto a quello che è stato l'impegno del Governo regionale. I 3 milioni e mezzo di passeggeri l’anno scorso – afferma Calabrese – sono un dato indicativo importante che ci conforta e ci spinge a migliorare la qualità dell'offerta turistica in Calabria. Anche il mese di gennaio abbiamo 256mila passeggeri. Significa che stanno aumentando le presenze in Calabria, le presenze turistiche e su quello che ci stiamo organizzando stiamo puntando come Governo regionale. Da qui andiamo a migliorare l'offerta turistica con un bando in preavviso per le strutture turistiche calabresi con un investimento di 50 milioni di euro. Significa che siamo sulla rotta giusta».

Personale qualificato e formato

Imprescindibile per la svolta nel settore è una complessiva attività di formazione e qualificazione del personale.

«Il comparto del turismo – conclude Calabrese – è importante e fondamentale per lo sviluppo e per la crescita della Calabria anche dal punto di vista occupazionale. Per questo motivo abbiamo stanziato importanti risorse. C'è l'avviso Kaira che consente un incentivo all'occupazione nel settore del turismo anche per l'occupazione a livello stagionale. Altri importanti risorse sulla formazione. Vogliamo offrire personale qualificato, personale formato. Vogliamo appunto creare un modello turistico positivo. Oggi siamo convinti che attraverso il turismo la Calabria può cambiare assolutamente percorso rispetto al passato».