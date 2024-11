Apre al pubblico domani il 63esimo Salone nautico internazionale di Genova. La regione Calabria sarà tra i protagonisti della prestigiosa kermesse che si svolgerà in piazzale Kennedy fino al 26 settembre. All’assessore regionale allo sviluppo economico, internazionalizzazione e attrattori culturali, Rosario Varì, il compito di accompagnare gli imprenditori del settore in questo importante evento, che costituisce un’occasione unica per valorizzare le eccellenze del comparto nautico. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

«Il Salone nautico di Genova – sostiene l’assessore Varì - rappresenta una vetrina fondamentale per le aziende del settore nautico e cantieristico calabrese e uno strumento strategico per promuovere, a livello internazionale, sia le eccellenze manifatturiere che le straordinarie ricchezze presenti sui nostri territori. In Calabria operano imprese che sono nate grazie ad artigiani di straordinaria abilità, che hanno creato prodotti apprezzati nel mondo per design, bellezza e qualità costruttiva. Oggi la loro opera è arricchita, soprattutto per merito delle seconde generazioni, da un’attenzione particolare all’innovazione di processo e di prodotto e alla sostenibilità. Il Governo regionale è al lavoro per accompagnare e sostenere al meglio, con diverse iniziative, queste aziende».

“Calabria Straordinaria: dall’alba al tramonto sulla rotta del sole” è il claim scelto per questa edizione della manifestazione. L’azione promozionale si svolgerà sia nell’area boating discovery e ormeggi, dove potranno ammirarsi le imbarcazioni degli armatori calabresi, sia presso l’area istituzionale, dove sarà possibile, tra l’altro, ammirare video promozionali del territorio e ricevere guide e materiale informativo su itinerari, porti ed approdi. Denso il programma, si legge infine nella nota stampa. Previsti numerosi eventi, dibattiti e talk su temi attualissimi quali blue economy, internazionalizzazione, sostenibilità ed innovazione in Calabria.