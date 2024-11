L’11 dicembre ‘la fiaccolata della solidarietà sociale’ in difesa dei diritti dei lavoratori migranti, il 12 proclamato il ‘primo sciopero dei lavoratori immigrati della piana di Gioia Tauro’

GIOIA TAURO - Una “Fiaccolata della solidarietà sociale” è stata organizzata dalla Cgil insieme alla Flai, federazione dei lavori dell’agroindustria, per difendere i diritti di tutti i lavoratori immigrati che in Calabria, sono sfruttati e costretti a vivere in condizioni di disagio. Per giorno 12 dicembre, inoltre, in coincidenza con lo sciopero generale nazionale, è stato proclamato il “primo sciopero generale dei lavoratori e delle lavoratrici migranti della piana di Gioia Tauro”.



"Da troppo tempo - sostiene il sindacato - nella Piana di Gioia Tauro i lavoratori migranti, essenziali all'economia dell'intera area, vivono con pochi diritti ed in condizioni di disagio sociale allarmante e preoccupante. Ad occuparsi di queste persone sono in modo particolare le associazioni sociali e di volontariato come le strutture della Chiesa, Libera, Emergency, la Flai e la Cgil. Nel momento in cui il governo centrale cancella diritti come l'articolo 18, con la libertà di licenziare i lavoratori, alimentando l'ingiustizia e la diseguaglianza e formula riforme del lavoro che aumentano il precariato, si apre una battaglia comune che deve contrastare questi provvedimenti del governo. Occorre sconfiggere il lavoro nero e, in modo particolare, garantire risorse e strumenti in grado di creare nuova e stabile occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno e nella Piana di Gioia Tauro”.



“Chiediamo, altresì - afferma ancora la Cgil - la proroga del permesso di soggiorno per chi perde il lavoro, il rilascio del permesso di soggiorno per i lavoratori che si trovano in condizioni di sfruttamento, l'abolizione della Bossi-Fini e l'eliminazione della tassa applicata sul permesso di soggiorno. Si chiede, infine, un salario dignitoso ed una vera politica d'asilo e di accoglienza che rispetti la Costituzione e gli impegni internazionali”.