Air Transat annuncia le novità della stagione estiva 2024 presentando i voli diretti Italia-Canada e i voli in connessione verso gli Stati Uniti. Previsti collegamenti anche con la Calabria. Più nel dettaglio, la compagnia aerea canadese conferma l'impegno sull'Italia, che vede raddoppiata la rotta Venezia-Toronto, e cresce in Europa e negli Stati Uniti.

Disponibili a partire da aprile 2024, 19 voli diretti da tre aeroporti italiani per Toronto e Montréal: da Roma 7 voli alla settimana con destinazione Toronto e 7 voli settimanali con destinazione Montréal, da Venezia 2 voli alla settimana per Montréal e 2 per Toronto e da Lamezia Terme 1 volo alla settimana per Toronto. Inoltre - rende noto Air Transat -, da giugno 2024 saranno disponibili i voli in connessione verso gli Stati Uniti con coincidenze dall'Italia: da Roma si potrà raggiungere Los Angeles e San Francisco, e da Venezia sarà operativo il collegamento verso Los Angeles.