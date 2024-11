L'accordo commerciale tra la Coop e il Gruppo Az presentato oggi ufficialmente a Catanzaro

Si aprono nuove prospettive di sviluppo per la Calabria. Parte oggi infatti l'accordo tra la Coop e il Gruppo Az, catena di distruzione consolidata nel tessuto economico calabrese. Una partnership commerciale che è sinonimo di sicurezza, qualità, risparmio, rispetto per l'ambiente. Valori che da sempre caratterizzano l'attività della cooperativa che arriva in Calabria con l'intento di valorizzare i prodotti e i produttori locali.

Il cinema The Space di Catanzaro Lido ha ospitatato oggi la presentazione di questo nuovo progetto. E' stato Marco Pedroni ad aprire i lavori sottolineando l'intento di rafforzare il ruolo distintivo di Coop nella valorizzazione dell'economia locale e delle eccellenze agroalimentari della Regione, così come avviene anche nel resto d'Italia.

Ecco le interviste ai principali protagonisti dell'accordo: