Appuntamento in diretta su LaC Tv. In diretta da Nocera Terinese il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara. Ospite in collegamento Oliviero Lanzani di “Metals Reborn Srl”

Dal primo gennaio 2024, le Zone Economiche Speciali regionali sono state smantellate e il Governo ha creato una Zes unica, con 1,8 miliardi di credito d’imposta per le imprese! Gli strumenti operativi però non sono ancora pronti, la governance non è unificata e solo da pochissimi giorni ci sono le prime istruzioni e indicazioni per le imprese: tutto questo ha creato incertezze e rallentamenti per le imprese. Come superare questo stallo e andare incontro agli imprenditori?

Ci collegheremo con la nostra Rossella Galati che n diretta da Nocera Terinese sarà in compagnia del presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, mentre in collegamento con Pierpaolo Cambareri in studio ci sarà Oliviero Lanzani di “Metals Reborn Srl”.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.