Il numero degli arrivi, e delle partenze, è in costante crescita. E i piani di sviluppo messi in campo da Sacal stanno dando i loro frutti. Così la Calabria decolla. E con la Calabria decolla anche il Network LaC. Oggi, a Dentro la Notizia, il tema del turismo (strettamente legato al sistema dei trasporti aerei) è stato al centro di una puntata che ha consentito di aprire una parentesi anche sul progetto che la Diemmecom ha messo in campo proprio dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme: un nuovo studio con nuovi format aperti per connettersi con i calabresi (ma anche con i tanti visitatori che prenderanno d’assalto la nostra regione) e per mettere in vetrina le bellezze di questo territorio.

Franchini (Sacal): «Investimento da 230 milioni per cambiare il volto della regione»

Ai microfoni del nostro network Marco Franchini, amministratore di Sacal, ha inaugurato l’iniziativa e offerto spunti sulle prospettive del settore aeroportuale e del turimo. «Devo ringraziarvi – ha detto nel commentare l’iniziativa del network LaC – perché le cose non basta farle bene ma bisogna anche comunicarle bene. La vostra presenza qui è importantissima per supportare un processo che possa comunicare una Calabria nuova, come destinazione neo-esotica che possa veramente imporsi a livello internazionale e che può rappresentare in termini di un turismo esperienziale una scelta alternativa rispetto a Sicilia e Puglia, anche in virtù di tutti gli investimenti che stiamo facendo sulle infrastrutture».

Il turismo, per Franchini, «può rappresentare un volano di sviluppo per la regione anche in termini di Pil e ricettività. Buon volo a voi e soprattutto voliamo insieme. Credo che ci aspetti un futuro radioso».

Franchini, sollecitato dal conduttore di Dentro la Notizia Pier Paolo Cambareri commenta i dati in crescita degli aeroporti calabresi, a partire dal boom dello scalo dello Stretto, passato – dopo l’accordo chiuso con Ryanair – da 1.400 a 8mila passeggeri a settimana, con utenti in arrivo anche da Messina. I numeri al momento danno ragione alla nuova governance: Franchini commenta e rilancia. «L’investimento della Regione – spiega – vale circa 230 milioni di euro su tutto il sistema aeroportuale è destinato a produrre dei risultati che nel 2027 io mi sono impegnato a prevedere in termini di un indotto occupazionale di un milione di nuovi posti di lavoro, con un incremento del Pil che sarà eclatante. Questo investimento è destinato a cambiare i connotati di questa regione».

Ospite dell’inviata Rossella Galati, la presidente regionale della sezione Turismo di Unindustria, Cristina Gazzaruso, e l’autore televisivo Francesco Occhiuzzi chiamato a condurre, ogni giorno dalle ore 15, il format “Diamoci del Tu”. Già in mattinata, gli utenti dello scalo e quelli del Network, al canale 11 del digitale terrestre, erano stati accompagnati da “Buongiorno in Calabria”, condotto da Simona Tripodi e Nunzio Scalercio. Due format che mirano ad abbellire e arricchire l’offerta messa in campo da Sacal.

In collegamento Skype con il conduttore Pier Paolo Cambareri il giornalista Franco Laratta, che ha rilanciato i cavalli di battaglia del Network: ampliare la stagione turistica e prepararsi all’accoglienza, visto che Franchini ha annunciato come obiettivo quello di portare 1 milione di persone da qui a ottobre. Una sfida impegnativa che, però, a giudicare dalle premesse, sembra possibile.

Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.