Domani i lavoratori incontreranno per l’ennesima volta i rappresentanti della Regione: «A fare le spese del disastro amministrativo siamo noi»

Domani ci sarà un incontro alla Cittadella regionale sulla grave crisi che affligge la Fondazione Terina, l’unico ente di ricerca della Regione Calabria.



«Sarà quella la sede dove esporremo per l’ennesima volta – si legge in un comunicato del Comitato dei lavoratori di Terina per l'attuazione della riforma ex legge 24 del 2013 - all’esecutivo i termini di un disastro amministrativo del quale stiamo facendo le spese».

Infatti, la quotidianità di quello che doveva essere uno dei primi laboratori d’Europa in materia di ricerca e sicurezza dei cibi viene scandita e funestata da continui maxi pignoramenti di fornitori che lamentano di non essere stati pagati a fronte di progetti comunque ben finanziati .

Tutto questo comporta la paralisi dell’ente ma soprattutto un disagio enorme dei lavoratori che veleggiano, si fa pe dire, verso la quinta mensilità arretrata.

«Sullo sfondo - si legge ancora nel documento - una politica regionale, ma soprattutto una burocrazia priva di idee e slancio anche umano, che non riesce ad applicare le norme della legge di riforma degli enti regionali (la 24 del 2013) che riguardano la riorganizzazione della Fondazione. In compenso continuiamo a subire una serie di commissariamenti che non risolvono nulla, come purtroppo dimostra l'attuale dramma della Fondazione. Non è più possibile temporeggiare: la Regione deve fare qualcosa, perché Terina è al 100% regionale ed è di fatto morta».



Per questo domani si aspettano «soluzioni e provvedimenti, non le solite rassicurazioni che lasciano il tempo che trovano. Non siamo una fondazione di carta pesta , ma gestiamo immobili e laboratori di grande pregio che non possono restare nella condizione di cattedrali nel deserto. O si porrà rimedio a questo disastro commissariale non esistono espressioni migliori per definirlo, o daremo vita ad un’azione di lotta e di protesta volta a segnalare all’intero Paese uno scandalo ormai non più sostenibile. Lo faremo insieme alle forze sociali e alle istituzioni che ci sono sempre state vicine. Soprattutto, esporremo notizie, atti ed evidenze tese a dimostrare il malgoverno di questi anni che ha portato la fondazione in questa disastrosa situazione finanziaria».