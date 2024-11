E' iniziato, presso l'aula magna dell'Università della calabria, il workshop sul progetto della metropolitana che dovrebbe collegare la città di Cosenza con Rende e con l'università. A fine dibattito previste le conclusione del presidente Oliverio

Un workshop all’Università per parlare del progetto in esecuzione della Metrotranvia. Il sistema integrato e sostenibile tra i Trasporti ed il Territorio, lancerebbe in Calabria, un’importante sfida nei collegamenti tra Cosenza- Rende-Unical. Per garantirne il successo, è necessario il sostegno tra più forze, non solo politiche.

L’Università della Calabria come punto nevralgico del progetto cosentino di Metrotramvia, un sistema di trasporto di portata europea che corre veloce con i numeri degli iscritti all’Ateneo di punta calabrese. Per discutere della Metro che fa città, è stato organizzato un workshop all’Unical, al quale hanno preso parte amministratori locali, ingegneri e geologi.



Il padrone di casa, il Rettore Crisci, dà piena adesione alla scelta sostenibile di metropolitana leggera, già sogno dell’ex sindaco Sandro Principe, e contro la mentalità calabrese, di annullare progetti nel momento in cui cambiano le forze politiche, afferma: “per fare passi avanti” occorre coerenza tra tutti i soggetti coinvolti.

Rossana Muraca