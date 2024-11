Trattori in strada dallo svincolo autostradale di Rosarno fino a Polistena, tra traffico in tilt e clacson impazziti. Continua la mobilitazione nonostante le rassicurazioni durante l'incontro di ieri in Regione

La contestazione degli agricoltori, che ormai da giorni dall’Europa dilaga in tutta Italia con blocchi ovunque, questa mattina ha fatto sentire le proprie ragioni presso lo svincolo autostradale di Rosarno, nel Reggino. Svariati trattori, su cui erano affissi slogan di protesta, si sono lì raggruppati per poi percorrere in modo pacifico la statale Jonio-Tirreno in direzione Polistena, accompagnati dalle forze dell’ordine.

Tra traffico in tilt, il rumore dei clacson e il cigolare dei grossi mezzi, centinaia di agricoltori, hanno manifestato il proprio dissenso verso i costi elevati di produzione, l’aumento del carburante agricolo, dei costi energetici, delle tasse e l’innalzamento delle importazioni di prodotti da fuori Nazione. Gli agricoltori con questi presìdi chiedono ascolto e rispetto per i propri diritti, misure di sostegno al loro importante lavoro di cui usufruisce tutta la popolazione, tutela dei prodotti di qualità e che si affrontino con decisione le criticità che attanagliano l’intero sistema produttivo. Su un trattore che questa mattina sfilava in protesta sulla statale Jonio-Tirreno, molto significativa era la frase “La nostra fine, sarà la vostra fame”.

Eppure, nelle scorse ore sembrava che il clima si fosse disteso dopo la proficua riunione avvenuta nella Cittadella regionale, tra l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo e una delegazione di agricoltori, con la presenza di sindaci del Catanzarese e del Crotonese. A seguito del confronto, si era prospettato di accogliere le diverse rimostranze della protesta, offrendo risposte, impegno e procedendo anche con la moratoria delle bollette del Consorzio di bonifica e la sospensione dei fermi amministrativi, e garantendo nelle zone colpite da più siccità un extra rilascio di acqua per l’irrigazione. La protesta degli agricoltori calabresi, tuttavia, continua.