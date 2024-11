I dati, raccolti in un’indagine di mercato, sono stati illustrati in vista della Giornata internazionale della felicità in programma il 20 marzo

Celebrata da grandi e bambini. La pizza è il piatto in assoluto in grado di renderci più felici. Non a caso la preferenza per il lievitato è di quasi un italiano su due, circa il 42 per cento. Amatissima dalle donne e dai giovani (25-34 anni) con il 60 per cento delle preferenze, viene consumata soprattutto dagli abitanti del Sud e delle isole. I dati di mercato sono stati illustrati in occasione della Giornata internazionale della felicità in programma il 20 marzo, facendo riferimento ad una indagine DoxaDeliveroo (azienda italiana di ricerche di mercato). L'analisi, condotta su un campione rappresentativo della popolazione di età superiore ai 15 anni, ha avuto come tema il rapporto tra quanto mangiamo e la felicità mettendo in evidenza piatti e momenti che hanno a che fare con il cibo che ci rende più felici.

La pasta si piazza al secondo posto

Nella classifica al secondo posto la pasta (33 per cento) che precede di poco le grigliate di carne e di pesce, entrambe appaiate in terza posizione con il 30 per cento delle preferenze. Quarto posto per il gelato con il 21 per cento dei consensi davanti ai formaggi (10 per cento) e ai salumi (9 per cento). Solo il 7 per cento delle preferenze per il panino che si posiziona a pari merito con il sushi.

La scelgono sei famiglie su dieci

La preferenza per la pizza è confermata anche nel settore surgelato. Con un consumo pro capite- riferito dall'Istituto italiano alimenti surgelati - è superiore a 1,5 kg nel 2017 con consumi complessivi che hanno toccato quota 91.500 tonnellate ( +2,1 per cento). La pizza è mangiata da più di sei famiglie su dieci (63 per cento) e la preferita è la "Margherita" tra più di 45 tipologie presenti in commercio. I consumi di pizze surgelate rappresentano oggi il 20 per cento circa del mercato complessivo.

