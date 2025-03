La promozione della Riviera dei Cedri del versante tirrenico del Pollino passa anche per l’arte culinaria e i prodotti alimentari tipici come cedro e peperoncino. A casa Sanremo promosso il piatto “Oro e Fuoco”

EcoTur e il suo presidente Giancarlo Formica intensificano l’attività di promozione turistica del territorio della Riviera dei Cedri e del versante tirrenico del Pollino con una serie di appuntamenti in giro per l’Italia e in Europa. Il consorzio di operatori turistici mira a far conoscere questo pezzo di Calabria facendo leva su tutte le sue risorse, non solo il mare, ma colline, montagne, laghi, borghi, musei e tutte le attività connesse, quali, ad esempio, escursioni, rafting, parapendio, passeggiate a cavallo e percorsi enogastronomici. Il progetto di promozione si chiama “La porta della Calabria” ed è stato protagonista anche a Casa Sanremo, l’area hospitality della nota kermesse canora, e a Monaco, in Germania.

La Calabria in Europa

«Negli ultimi mesi, abbiamo partecipato a diversi eventi fieristici – dice il presidente di Ecotur, Giancarlo Formica – siamo stati a Rimini, alla Bit di Milano, a Monaco, in Germania e anche a Sanremo». L’obiettivo era incontrare potenziali visitatori, organizzatori di eventi ed esperti del settore per mostrare loro le bellezze del territorio, ma soprattutto per spiegare che la Riviera dei Cedri ha un grande potenziale.

Oro e fuoco

La promozione del territorio passa anche per l’arte culinaria e i prodotti alimentari tipici. Due su tutti, cedro e peperoncino. A casa Sanremo, durante la settimana della kermesse canora, Ecotur ha promosso il piatto “Oro e Fuoco”, ispirato, appunto, al cedro e al peperoncino, realizzato in collaborazione con Apcc (Associazione Provinciale Cuochi Cosentini). Allo stand è arrivato anche Brunori Sas, in gara a Sanremo con il brano “L’albero delle noci”. «È stato un piacere incontrare Brunori sas, che in questo momento è ambasciatore della calabresità nel mondo della musica italiana». Sull’imminente avvio della stagione turistica, invece, dice: «In questo momento siamo al lavoro per i preparativi della prossima stagione estiva. Si lavora tanto su quelle che potranno essere le modalità di arrivo in questa zona, che è periferica. Siamo speranzosi e molto propositivi».