La scuola di formazione per tecnici aeronautici decolla in Calabria, nonostante il lockdown. L'iniziativa, la prima del genere nella regione, riconosciuta dall'Enac e presentata a febbraio nella sede di Confindustria Cosenza non subirà particolari ritardi: i corsi partiranno come previsto a novembre 2020 o, al più tardi, nel gennaio 2021. L'iniziativa è promossa dalla Isca, società di assistenza tecnica alle compagnie aeroportuali, operante negli scali di Lamezia Terme e di Punta Raisi, in partnership con la Aircraft engineering academy.

Open day telematici

La ricerca degli aspiranti manutentori di aerei di linea, dalle aule degli istituti scolastici, un po' come la didattica a distanza, si è spostata in rete con l'organizzazione di Open Day interattivi. Il prossimo è in programma il 28 maggio alle ore 15, accessibile attraverso il sito ufficiale dell'azienda. Maurizio Rossano, quality manager di Isca - Aircraft Maintenance illustra le opportunità di questo percorso.