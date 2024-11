La quinta giornata della Innoweek è stata dedicata alla sesta edizione dello SpinUp Award "Made in Italy", una competizione riservata a startup e PMI nei settori AgriTECH, FoodTECH, FashionTECH e TravelTECH.

A introdurre i lavori della giornata Angelo Marra presidente dell’Associazione Reboot, presentando le attività previste, poi lascia la parola a Massimo Ciaglia di Grownnectia che ha illustrato le Strategie di Go To Market e in particolare il Growth Hacking, una strategia di marketing innovativa che mira alla rapida crescita delle aziende, soprattutto startup. Combinando marketing, sviluppo prodotto e analisi dati, i Growth Hacker utilizzano tecniche creative e test continui per trovare le migliori strategie di acquisizione e fidelizzazione clienti. Questo approccio permette alle aziende di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e crescere velocemente.

Il secondo intervento è di Davide Diurisi di MITO Luxury ha discusso l’importanza del mentoring aziendale come chiave per sfruttare al meglio i benefici dell’innovazione. Il mentoring aziendale è un processo in cui un mentore, che può essere un dipendente esperto o un consulente esterno, guida e supporta un professionista meno esperto, facilitandone lo sviluppo professionale e l'integrazione nell'organizzazione.

L’intervento successivo di Francesco Biacca di Evermind ha tenuto una sessione dedicata alle organizzazioni aziendali e nomadismo digitale esplorando le nuove dinamiche del lavoro flessibile, raccontando le esperienze dirette sul tema affrontati dalla propria azienda.

In collegamento video Filippo Calciano di Urania Capital Markets ha illustrato le dinamiche del funding, concentrandosi sulle opportunità di finanziamento attraverso la quotazione in Borsa. Ha spiegato come le aziende innovative possano oggi accedere a mercati finanziari specificamente dedicati a realtà con grande potenziale di crescita, come il segmento Euronext Growth Milan, anche senza disporre di un elevato fatturato.

Miriam Macrì, fondatrice di In Love With Words, ha tenuto un’interessante sessione dal titolo "Copywriting 2.0: L’intelligenza Artificiale come alleata nella comunicazione efficace" dove ha sottolineato come l'intelligenza artificiale stia rivoluzionando il campo del copywriting, migliorando significativamente la comunicazione aziendale. Nel corso della presentazione, Miriam ha spiegato come l'AI può essere utilizzata per creare la struttura per poi realizzare contenuti più coinvolgenti e pertinenti, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più esigente. Grazie all'AI, le aziende possono produrre la base di testi da personalizzare, già ottimizzati per i motori di ricerca (SEO).

A seguire, Renato Del Grosso in qualità di socio della Camera di Commercio Italiana in Svizzera ha illustrato l’ecosistema svizzero per l'internazionalizzazione del Made in Italy, presentato dati e opportunità, in chiusura dell’intervento ha annunciato ai presenti il premio dedicato alle startup “Swiss Italian Start up Award” che si terrà il 12 novembre 2024 a Ginevra.

Nella sessione successiva Francesco Galvani di Deep Marketing ha esplorato il concetto di marketing scientifico, evidenziando come le strategie basate su dati concreti e ricerche empiriche possano superare le teorie del marketing tradizionale. Ha dimostrato come l'analisi scientifica del comportamento dei consumatori, piuttosto che le ipotesi non verificate, possa portare a campagne più efficaci e risultati misurabili nel marketing.

Nel primo pomeriggio Amalia De Cotis di Formula Coachha presentato il servizio "Virtual VIP", una App avanzata basata su GPT-3 che utilizza un avatar digitale di un personaggio famoso per offrire una formazione edutainment mirata a migliorare la produttività dei dipendenti attraverso un metodo di “domanda-risposta-spiegazione-valutazione” e un sistema di incentivazione con Golden Coin per acquisti e sconti, rendendo l'apprendimento coinvolgente e motivante.

In collegamento remoto il prof. Domenico Nicolò dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha trattato il tema del reporting per il controllo di gestione.

A seguire Gerardo Battista di Integra srl, ha discusso l'organizzazione dei processi di innovazione.

Noemi Sgammotta dello Studio Rubino & Partners ha illustrato gli strumenti per la tutela della proprietà industriale, interagendo con il pubblico in sala molto interessato a porre domande su specifiche esigenze.

Filomena Tucci ha esplorato le strategie per penetrare i mercati esteri anche grazie al Digital Export Management.

Da Roma, in video chiamata Sarah Galassi di ICE-ITA ha presentato i Servizi Innovativi per le Imprese offerti dall’ente sul tema dell’internazionalizzazione, a seguire Maria Cristina Sestito, che ha presentato il servizio Fly Desk dedicato alla consulenza per le imprese che vogliono conoscere le opportunità di commercio internazionale.

Nell’intervento successivo Gianluca Copercini del Sole 24 Ore ha presentato il progetto ItalyX– Certified Italian Excellence realizzato insieme Confindustria, una nuova iniziativa di certificazione per le aziende italiane, premiando qualità, stile, cura del dettaglio e creatività. Il progetto, unico in Italia, attribuisce valore alle imprese che incarnano l’italianità. La certificazione biennale, valida per PMI e grandi aziende, viene concessa dopo un audit da enti indipendenti. Il marchio "ItalyX – Certified ItalianExcellence" rappresenta questa eccellenza. L'iniziativa mira a proteggere e valorizzare le competenze italiane e sarà accompagnata da eventi promozionali nazionali e internazionali, organizzati da Confindustria e Il Sole 24 Ore.

Sul tema del supporto bancario all'internazionalizzazione è intervenuto Giovanni Lanzillotta di Intesa Sanpaolo che ha presentato tutta una serie di strumenti che la sua azienda, la più grande d’Italia con circa 94.000 dipendenti, mette a disposizione delle imprese italiane che vogliono operare all’estero.

A seguire Vincenzo Sorace dell’OP Monte, ha presentato come ha innovato e automatizzato la coltivazione della Cipolla Rossa di Tropea IGP, senza però snaturare la tecnica di coltivazione e raccolta della tradizione.

L’avvocato Manuela Borgese di AICEL ha approfondito le normative europee per il rilancio dell’innovazione.

Il prof. Domenico Nicolò dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha tenuto un secondo talk della giornata parlando delle startup ad alta crescita le Gazzelle.

L’intervento successivo di Massimo Ciaglia (Grownnectia) ha presentato un case history di Growth hacking realizzato dalla propria azienda.

L’ultimo talk della giornata lo ha tenuto Filippo Calciano di Urania Capital Markets si è concentrato nello spiegare le opportunità di finanziamento attraverso la quotazione in Borsa, nel segmento Euronext Growth Milan.

L’evento culminante della Giornata è stata la Pitch Competition "Made in Italy", che ha visto la partecipazione di 8 startup:

Regrowth

Wink

SpatialPort

VedoMarket

Coverride

Arcibold

Leviant design Experience

TRAXIT

Dopo le presentazioni la giuria da indicato come vincitore della competizione la startup Regrowth: una piattaforma guidata dall'intelligenza artificiale che risolve le sfide della rilevazione precoce delle malattie, dell'uso delle risorse e della gestione della sostenibilità che gli allevatori di pollame affrontano durante i loro cicli di produzione.

Seconda classificata Coverride che ha realizzato è la prima cover elettronica per iPhone, che permette caricando video, foto e animazioni di personalizzare la cover del proprio smartphone.

Terza classificata la startup Wink che è un servizio di consegna specializzato nel settore dell'abbigliamento, il cui obiettivo principale è aggiungere valore al mercato e risolvere un problema fondamentale di oggi: il tempo.

Questa giornata intensa ha fornito numerose opportunità di apprendimento, networking e crescita per tutte le realtà partecipanti, mettendo in evidenza l'importanza dell'innovazione nei settori chiave del Made in Italy.