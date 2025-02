Rendere i luoghi di lavoro sicuri puntando su informazione e formazione per l'adozione e il rispetto delle norme e dei comportamenti di prevenzione e protezione a tutela della vita e della salute dei lavoratori.

Con questo obiettivo, in attuazione all'accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Regione Calabria - dipartimento Salute e welfare settore n.4 "Prevenzione e Sanità Pubblica"- e il Sistema camerale regionale e, dunque, anche la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone Vibo Valentia, hanno attivato l' "Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro".

In quest'ottica, è scritto in una nota dell'Ente camerale, "il bando contempla la concessione di finanziamenti, a favore di imprese coinvolte nella realizzazione di appalti finanziati con il Pnrr, per progetti di formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoriamente prevista per legge a carico dei datori di lavoro.

La dotazione finanziaria complessiva destinata all'iniziativa della Regione Calabria è di 343.228 euro, ripartita tra le Camere di commercio del territorio calabrese, che provvederanno alla erogazione". "L'Avviso - prosegue la nota - prevede l'erogazione di interventi formativi, da parte dei soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale, rivolti ai lavoratori e ai preposti di imprese aventi le seguenti classificazioni Ateco: C23: Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; C33: Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature; E:Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; F41: Costruzione di edifici; -F42: Ingegneria civile; -F43: Lavori di costruzione specializzati.

I progetti formativi possono essere presentati da: Impresa singola o più imprese nella forma di Ati/Ats costituita o costituenda; un soggetto accreditato dalla Regione Calabria per la formazione nell'ambito della 'Formazione continua'". Il bando è già attivo; la scadenza dei termini per la presentazione delle domande è fissata alle ore 21:00 del 18 marzo.