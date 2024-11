VIDEO | Conferenza stampa alla Cittadella per presentare iniziative e investimenti a sostegno del settore. Il vicepresidente Russo: «Da oggi tutti gli artigiani possono presentare domanda per il contributo»

«Noi abbiamo approvato prima una legge che definisce il quadro di interventi a sostegno alle attività artigianali. Adesso con questo bando entrano in campo risorse finalizzate a sostenere le imprese artigiane e naturalmente a consentire una agevolazione di accesso al credito». Così il presidente della Regione Mario Oliverio sottolinea il valore dell'artigianato nelle sue diverse espressioni. Insieme al comparto dell'agricoltura e del turismo è infatti uno dei pilastri su cui si fonda l'economia regionale.

Fondo per l'artigianato

Alla cittadella regionale a Catanzaro il governatore insieme al vicepresidente e assessore allo sviluppo economico della Calabria Francesco Russo, ha presentato le iniziative e gli investimenti a sostegno del settore con particolare riferimento al fondo per l'artigiano che prevede una dotazione finanziaria di 5 milioni e 600 mila euro. «Oggi abbiamo aperto lo sportello quindi tutti gli artigiani possono presentare, tramite le organizzazioni o tramite le banche, la domanda per il contributo in conto capitale e/o in conto interessi per gli investimenti che fanno. Abbiamo scelto gli artigiani perché riteniamo che sia uno dei motori più importanti della Calabria. Quasi il 10% del Pil calabrese viene prodotto dagli artigiani. Quindi fare correre il settore dell'artigianato significa fare correre la Calabria».