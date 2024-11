Cultura e storia, turismo sostenibile e ospitalità, reti territoriali e comunità locali. Sono questi i principi alla base del “turismo delle radici” che si basa sulla ricerca delle proprie origini familiari e sul recupero dei luoghi e delle tradizioni del passato. Nell’ambito dell’Investimento “Attrattività dei borghi” – Progetto Pnrr “Il turismo delle radici”, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) ha pubblicato il “Bando delle idee” - in scadenza il 22 marzo - per costituire, in ciascuna delle regioni italiane, reti territoriali di operatori con il fine di sviluppare un’offerta turistica rivolta ad accogliere i viaggiatori delle radici e di favorire la promozione e il consolidamento di figure professionali e di servizi specifici, anche in previsione del “2024 Anno delle Radici italiane nel mondo”.

Il 28 febbraio alle ore 17:30 si terrà un incontro online rivolto agli operatori calabresi interessati, per approfondire le tematiche del bando. Lo scopo della riunione è quello di informare, rispondere a domande e mettere in contatto fra di loro le persone motivate a presentare un progetto. Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo turismoradicicalabria@gmail.com entro il 27 febbraio, fornendo i propri riferimenti e indicando l’eventuale ente di appartenenza. Alla mail fornita verrà inviato il link di collegamento. Sarà presente lo staff di coordinamento del progetto “Turismo delle Radici”: Giovanni De Vita consigliere d’Ambasciata del Maeci, Marina Gabrieli coordinatrice nazionale, Cristina Porcelli coordinatrice regionale Calabria.

Le figure professionali coinvolte nel progetto potranno essere, tra le altre, guide e accompagnatori turistici, genealogisti, travel designer, addetti alla segreteria, addetti amministrativo-contabili, creatori di contenuti ed esperti di comunicazione. Il bando finanzierà fino a 20 proposte progettuali, una per ogni Regione con un finanziamento a fondo perduto. L’avviso Bando delle idee è consultabile sul sito ministero degli Esteri.