Sono da poco trascorse le 19 di sera quando anche la città di Catanzaro può finalmente fare sfoggio della sua ruota panoramica. Affacciata sul mar Ionio e sulle banchine del porto, pronta ad offrire i suoi 32 metri di altezza per aprire lo sguardo verso un sole che muore all'orizzonte. Attrazione che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto per tirare la volata all'ultimo scorcio d'estate, dopo la kermesse cinematografica del Magna Grecia Film Festival.

«E' la prima volta che portiamo una ruota panoramica nel quartiere di Lido» ha dichiarato il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. «E' una cosa bellissima, un'attrazione forte per i nostri concittadini e speriamo di poter portare altre strutture del genere per il divertimento perchè Lido durante la stagione estiva viene presa d'assalto». Ma prima di abbandonarsi alla sua vocazione di attrazione popolare, la ruota panoramica ha accolto nel suo primo giro inaugurale vicesindaco e consiglieri che hanno potuto apprezzare dall'alto il distendersi del litorale ionico. «Bellissima attrazione che rincorriamo da due anni, finalmente ci siamo riusciti - ha precisato il vicesindaco Ivan Cardamone -. Sono contento per la mia città che merita questo e tanto altro».

Luana Costa