Dallo scalo pitagorico confermata la tratta per Bergamo quattro volte a settimana. Da quello lametino annunciata la nuova rotta per Malta

Buone nuove per l'aeroporto di Crotone: Ryanair ha confermato la rotta per Bergamo per la prossima stagione invernale 2018/2019 con quattro voli a settimana. La compagnia ha annunciato anche una nuova rotta da Lamezia verso Malta, che sarà operativa con due voli a settimana da aprile 2019 come parte della programmazione estiva del prossimo anno.

La compagnia aerea low-cost lo ha reso noto poco fa. «Ryanair è lieta di annunciare una nuova rotta da Lamezia verso Malta che sarà operativa da aprile 2019 con due voli a settimana come parte della nostra programmazione estiva 2019. Siamo lieti di annunciare la continuazione della rotta Crotone Milano Bergamo per la stagione invernale 2018/2019 con 4 voli a settimana – ha dichiarato in una nota John Alborante, Sales & Marketing Manager Ryanair Italia - mentre proseguiamo un dialogo aperto con Sacal per un piano di crescita per l'estate 2019 in Calabria nei tre aeroporti regionali di Lamezia, Crotone e Reggio Calabria».





«Siamo assolutamente soddisfatti dei risultati raggiunti – ha dichiarato il presidente di Sacal Arturo De Felice - il mantenimento dell'operativo invernale su Bergamo da Crotone e il nuovo collegamento da Lamezia per Malta sono il risultato della sempre più intensa collaborazione con Ryanair e preludio di una ben più consistente attività che, dalla prossima Summer 2019, vedrà protagonisti tutti gli aeroporti calabresi».