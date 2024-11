Al via la gestione integrata degli scali calabresi che dovrebbe invertire la rotta nel sistema dei trasporti della Regione

Arturo De Felice si presenta a Reggio Calabria per avviare ufficialmente le gestione Sacal. E con un biglietto da visita chiaro: «Garantiremo una nuova gestione ai trasporti calabresi e non ci faremo tirare la giacchetta da nessuno». E nessun libro dei sogni: al primo punto contenere la spesa dopo il fallimento di Sogas. L’ex prefetto ha fatto notare come la Sacal si trovi ad acquisire l’eredità di una società fallita per il peso dei debiti accumulati e che la nuova gestione dell’aeroporto dovrà essere adeguata al traffico movimentato.

!banner!

De Felice rassicura "Cercheremo di fare il nostro meglio"

«Siamo riusciti, in poche ore – ha detto De Felice - a capovolgere una situazione che stava portando a conseguenze anche rischiose per l’operatività dello scalo. Va dato merito ai funzionari della Sacal che da questa notte si sono trasferiti in massa a Reggio Calabria per sopperire ad alcune defaillance provocate da qualcuno che pensava, cosi', di metterci in crisi, ed evitare l’apertura. La nostra attività a Reggio Calabria - ha proseguito - sarà intensa, costante e, spero, efficace, con risposte che presto arriveranno alle tante aspettative della cittadinanza, così come faremo su Crotone, dove siamo altrettanto impegnati. Come società gestiamo, da circa trent’anni, oltre 2 milioni e mezzo di passeggeri l’anno e non rappresentano certo una preoccupazione gli attuali numeri di Reggio che dobbiamo assolutamente aumentare. Cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo bisogno, però, di due cose: non essere tirati dalla giacca da nessuno, perchè abbiamo le idee ben chiare; e soprattutto chiediamo pochi giorni di pazienza per concretizzare le nostre idee, il nostro progetto, che è un progetto regionale che riguarda tutti e tre aeroporti calabresi».

Gestione integrata degli scali calabresi

Ed è proprio questa la novità principale della nuova gestione. La Calabria, con la gestione integrata degli scali, cambia regista e può fare il suo ingresso in un mercato più ampio e importante. «Bisogna crederci» ha detto ancora De Felice che ha ringraziato il governo regionale per lo sforzo fin qui fatto, senza risparmiare una tirata d’orecchi all’amministrazione comunale di Reggio. «Finalmente hanno mandato la Polizia Municipale e i parcheggi esterni oggi sono ordinati. La rinascita di uno scalo passa da tante cose e non tutte spettano a Sacal»

Riccardo Tripepi