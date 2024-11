Il team cosentino, che ha sviluppato una crema per curare le ulcere da diabete con gli scarti della cipolla, ha vinto il primo premio nella categoria LifeSciences al PNI di Napoli, la competizione che raggruppa le migliori idee universitarie di tutta Italia

Ancora un successo per le startup calabresi al Premio nazionale innovazione, la competizione che raccoglie le migliori idee innovative nate dagli atenei italiani. Quest’anno a vincere nella gara tra i 64 team, venuti da tutta Italia, è stata la startup Ry GoldZip, che ha raggiunto il maggior numero di voti nella categoria LifeSciences.

Il team di RyGoldZip, composto dai ricercatori dell’Unical Francesca Aiello, Gabriele Carullo e Francesco Buccieri (due chimici farmaceutici e un informatico), ha ideato una nuova crema per le ulcere da diabete. Questo nuovo ibrido, che coniuga gli scarti delle cipolle insieme all’acido ianuronico, è sviluppata ad uso topico e l’assenza di resistenze batteriche, allergie o pruriti rispetto ai prodotti farmaceutici già esisstenti sul mercato. Il prodotto ha riscosso l’interesse di ricercatori ed esperti: secondo i suoi creatori, la crema permette di cicatrizzare le ulcere tra tre e otto giorni, evitando i rischi di necrosi e la necessità di un intervento di amputazione.

Oltre a Ry GoldZip, le altre due startup calabresi che si erano qualificate per il Premio Nazionale Innovazione 2017 erano Greenmo, startup proveniente dall’Università di Reggio Calabria che ha sviluppato una macchina per produrre superfood da cialde (come ad esempio l’alga spirulina) a casa e controllarne lo stato di irrigazione e salute direttamente da smartphone, e Biopharma Membrane Technology, idea innovativa proveniente dall’Unical che propone un sistema di purificazione a membrana che consente di ridurre di dieci volte i costi delle terapie a base di anticorpi monoclonali a cui devono ricorrere alcuni pazienti oncologici, come ad esempio le leucemie.