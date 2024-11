Ad annunciarlo il sottosegretario al lavoro Teresa Bellanova nel corso di un faccia a faccia con i dipendenti. Sul tavolo romano la vertenza dei 1.500 lavoratori a rischio

CATANZARO - La vertenza Infocontact approda a Roma. L’appuntamento è previsto per il 7 agosto. L’annuncio arriva direttamente dal sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova (nella foto), durante la sua visita di ieri in Calabria. A rischio licenziamento, 1600 posti di lavoro, a causa di difficoltà aziendali per le quali è stato paventato il fallimento Parlando con i lavoratori della Infocontact, il sottosegretario ha comunicato che la vicenda sarà affrontata nel corso del tavolo romano. "Il Pd della Calabria - ha detto il segretario regionale del partito Ernesto Magorno presente all'incontro insieme al segretario provinciale di Catanzaro Enzo Bruno - ringrazia il sottosegretario per questo risultato e per avere dato una risposta ai lavoratori” Per Magorno "E' un nuovo segnale di attenzione del Governo, che premia l'impegno del Partito Democratico sui temi concreti e sulle problematiche più stringenti che riguardano i calabresi". "Non posso che esprimere gratitudine al sottosegretario Bellanova - conclude il segretario del Pd - per la sensibilità dimostrata su questa importante vertenza. Sensibilità che è in linea con l'attenzione che ancora una volta, come detto, il Governo Renzi ha nei confronti della nostra regione".