Ultimo appuntamento con i seminari online di LaC Med, il progetto di promozione della Politica agricola comune promosso dalla Direzione generale Agricoltura della Commissione Europea e vinto dal Gruppo Pubbliemme e dalla società editoriale Diemmecom.

Il seminario online si terrà oggi, martedì 29 giugno alle ore 11, e sarà trasmesso sulle pagine Facebook di LaC Med e di LaC News24: sarà l’occasione per approfondire i temi della Politica agricola comune, il programma di sostegno all’agricoltura in tutta l’Unione Europea, per approfondire il progetto LaC Med e per conoscere alcune tra le più interessanti storie di successo raccolte in questi mesi.

Uno spazio specifico, all’interno del seminario, sarà dato agli approfondimenti scientifici realizzati in questi primi mesi: il professor Riccardo Guarino, docente dell’Università di Palermo, terrà un intervento dal titolo “Per un Mediterraneo naturalmente sviluppato" mentre Salvatore Faugno, docente dell’Università Federico II di Napoli, accompagnerà i partecipanti al seminario in un viaggio in cui si fondono bellezze e opportunità con un intervento dal titolo “Parco Nazionale del Vesuvio: salvaguardia della natura e produzione agricola”.

Ci sarà la testimonianza di uno degli imprenditori la cui storia è stata raccolta e raccontata dai videomaker di LaC Med: si tratta di Giuseppe Alagna, che racconterà un prodotto tipico come lo stocco di Mammola e le sue preparazioni, dalla Norvegia alla Calabria.

LaC Med, ecco i dettagli del progetto

Il Gruppo Pubbliemme è risultato vincitore della call della Commissione europea relativa al supporto per misure di informazione che riguardano la Politica agricola comune. L'azione, coordinata dalla direzione generale Agricoltura della Commissione europea con il supporto della direzione generale Ricerca, persegue l'obiettivo di valorizzare gli effetti delle politiche europee ed in particolare della Pac, non solo per gli agricoltori ma anche per i cittadini. Attraverso il supporto dei professionisti di tutta Europa si punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul sostegno dell'Ue all'agricoltura e allo sviluppo rurale, basando l'azione comunicativa soprattutto sui fatti e sul supporto dei dati.

LaC Med comunicherà i benefici di "essere mediterraneo" e costruirà una narrazione unificata e completa di tutte le esperienze di valore che possono essere attribuite direttamente e indirettamente al contesto della produzione agricola di questo importante e complesso areale del Sud. Pertanto, questo progetto ambisce a colmare il deficit informativo che colpisce alcune aree rurali del Mediterraneo che sembrano sottovalutare il potenziale economico dell'identità culturale al quale appartengono.