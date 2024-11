«Il commercio nei mercati rionali di Lamezia sta morendo». La denuncia arriva dal referente Lega Lamezia Sud Oscar Branca che lamenta la mancata riqualificazione dei mercati della città.

«Il mercato va riorganizzato, rimangono troppe aree vacanti, abusivismo dilagante ed il numero degli operatori commerciali regolari si è ridotto a meno della metà rispetto al numero complessivo dei posti disponibili», afferma il leghista.

«Le possibili cause di questo abbandono sono da ricercare non soltanto nella crisi che ha colpito tutte le attività commerciali negli ultimi anni ma anche nella cattiva organizzazione logistica che non ha permesso ai venditori di poter lavorare serenamente. Gli stessi commercianti – continua Branca - lamentano inoltre un elevato degrado dell’area mercatale dovuta principalmente alla presenza di cumuli di spazzatura che rimangono depositati nell’area per lungo tempo. Anche i servizi igienici, pur essendoci, non sono fruibili né dai commercianti né dai cittadini perché risultano chiusi da molti anni».



«Sarebbe poi opportuno – suggerisce il politico - cercare di concentrare il più possibile l’area mercatale facendo che una parte di essa possa essere adibita a parcheggio per tutti coloro che intendono recarsi al mercato. Per tutte queste problematiche gli operatori del settore hanno più volte chiesto un incontro col Commissario Prefettizio Alecci o la dirigente Belvedere ma la loro richiesta è rimasta inevasa. Il referente Lega Lamezia Sud Oscar Branca facendosi portavoce di queste istanze chiede che venga ascoltato e che di concerto col Comune di Lamezia Terme venga aperto un tavolo di discussione per affrontare insieme queste criticità».