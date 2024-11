Nonostante le numerose segnalazioni gli ambulanti non hanno ottenuto risultati e così oggi hanno imbracciato scope e spazzoloni per provvedere personalmente a eliminare sporcizia e degrado

«Ci sentiamo abbandonati dall'amministrazione comunale. Ci hanno collocato in questa area mercatale che sembra un ghetto. Non abbiamo nessun servizio di pulizia delle aree, solo degrado. Perfino nei bagni pubblici che sono chiusi da anni». A parlare così è Oscar Branca uno dei commercianti che il mercoledì affollano l’area di via Misiani a Lamezia Terme.

Più volte, ci spiega, sono state fatte segnalazioni agli uffici competenti ma senza nessun esito. E così oggi sono stati gli stessi ambulanti a pulire e darci dentro con olio di gomito pur di rendere l’aria più presentabile. Ma non si stratta solo di sporcizia.

Le panchine sono ormai vandalizzate, così come le canalette, i pali che dovrebbero servire per le affissioni pubblicitarie. La pavimentazione raccoglie rifiuti, bottiglie di birra e di alcolici. Una situazione diventata per i commericanti insostenibile.

t.b.