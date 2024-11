La somma dovrà essere restituita in dieci anni e rientra nelle opportunità date ai comuni sciolti per infiltrazioni mafiose e a rischio dissesto

Sono quasi nove i milioni di euro che con decreto ufficiale del ministero dell’Interno il governo ha concesso al Comune di Lamezia Terme in ottemperanza a quanto previsto per i comuni sciolti per presunte infiltrazioni mafiose.

Si tratta di un’anticipazione di cassa che verrà utilizzata per le retribuzioni del personale, per le rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari oltre che per i servizi locali indispensabili.

Una cifra importante che l’ente è vincolato a restituire entro dieci anni, calcolati dall’anno successivo all’erogazione del prestito.

La norma che coordina la concessione della somma è quella vigente nel caso di comuni sciolti per mafia che abbiano squilibri strutturali di bilancio che potrebbero innescare un dissesto finanziario.