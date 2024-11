Si è concluso a Lamezia Terme il consiglio comunale sulla questione Sacal, l'ente gestore dell'aeroporto lametino

Un incremento di 375mila passeggeri è previsto, nei prossimi anni, all'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. È uno dei dati emersi durante il consiglio comunale sulla Sacal,l'ente che gestisce lo scalo aeroportuale lametino. Un'assise fortemente voluta, visto che la prossima costituzione di una nuova società a cui andrà la gestione dei servizi di terra sta tenendo banco tra politici e sindacati. Una questione sospesa tra allarmismi e nuove prospettive. "Una cambiale in bianco" l'ha definita uno degli esponenti del sindacato Usp, "una buona scelta di management", invece, per Michela Avenoso della Cgil,soddisfatta dell'inserimento della clausola che impedisce il licenziamento di lavoratori per i prossimi cinque anni.

Dalla relazione snocciolata da Emanuele Ionà , rappresentante del Comune di Lamezia in Sacal, sono emersi poi importanti dati che raccontano, sostanzialmente, il futuro della società. Per i prossimi quattro anni è prevista una lieve perdita solo nel 2016 per poi approdare ad un utile di esercizio nei successivi tre anni. Ammontano, invece, a 63.921.0000 di euro gli interventi previsti. Di questi 31.450.000 finanziati con fondi propri e 32.471.000 con fondi pubblici.



Tiziana Bagnato