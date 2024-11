È infaticabile, allegro e disponibile con i clienti. Ha la sindrome di Down ed è uno dei pochi in Calabria ad avere avuto un'opportunità lavorativa. L'appello del padre:«Mettete alla prova questi ragazzi»

Un’energia incontenibile alimentata anche da gag, sorrisi a profusione, due occhi grandi e azzurri che brillano come fari. A Lamezia Terme un bar di Sambiase ha dietro il bancone un barista davvero speciale, unico in tutta la città e, probabilmente, anche in tutta la Calabria.

Mattia, 18 anni, iscritto all’istituto alberghiero, ha la sindrome di Down e nel bar Tropical di via delle Terme svolge un percorso di alternanza scuola – lavoro.

Il lavoro come mezzo di inclusione sociale

Mattia è uno dei pochi disabili che sono riusciti a mettere in atto questa opportunità. Dietro il bancone è a suo agio. Serve i caffè, gli affianca il bicchiere d’acqua chiedendo se il cliente la preferisce liscia o gassata, pulisce i tavoli. E, soprattutto, sprigiona allegria, è instancabile, è un vero e proprio valore aggiunto.

«E’ un’occasione per entrare nel loro mondo – racconta il titolare del Bar Tropical Giuseppe Palermo – all’inizio i clienti hanno qualche imbarazzo ma poi invece interagiscono con facilità». «La mattina non vede l’ora di andare al lavoro – racconta il padre Pasquale Cimino – vorrebbe tornarci anche il pomeriggio».

Ecco perché fa appello a tutti gli imprenditori affinché diano un’opportunità ai ragazzi disabili: «Metteteli alla prova, vedrete la gioia che portano in un ambiente lavorativo».