Dopo la proclamazione dello sciopero per il prossimo 29 gennaio fissato l'incontro per cercare una conciliazione tra le parti

SI terrà martedì 23 gennaio l'incontro in Prefettura con le sigle sindacali che seguono la vicenda dei lavoratori della Lamezia Multiservizi. I dipendenti della società partecipata sono in stato di agitazione e hanno indetto una giornata di braccia incrociate per il 29 gennaio. In particolare, questi lamentano la mancata corresponsione del mese di dicembre, della tredicesima e di quattro anni di buoni pasto. Ora la convocazione del tavolo firmata dal prefetto di Catanzaro Luisa Latella per cercare di risolvere la situazione.





T.B.