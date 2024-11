Stato di agitazione per la Lamezia Multiservizi. Tre i mesi di stipendio non pagati ed una situazione generale di sofferenza per la società partecipata del Comune stanno mettendo a dura prova gli stati d’animo dei lavoratori.

Dopo diversi presidi oggi l’assemblea generale coordinata da Michele Sodano per la Cgil, Salvatore Scalzi per la Cisl e Michele Chirumbolo per la Uil.

Dopo avere analizzato la situazione, difficile ed incancrenita da anni di mancati interventi strutturali, si è deciso di dare come tempo massimo alla società per l’erogazione delle retribuzioni il cinque novembre e di passare poi ad un’azione di protesta davanti agli uffici del Comune di Lamezia Terme.