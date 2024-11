Lascia il vice presidente Maione. A sostituirlo Gianpaolo Ciardullo. Domani l'incontro dei lavoratori in prefettura

Primo rimpasto nell’appena nominata dirigenza della Lamezia Multiservizi. Lascia l’incarico a nemmeno una settimana dal suo insediamento il vice presidente Luca Maione, avvocato, napoletano.

A sostituirlo sarà Gianpaolo Ciardullo, commercialista, di Rende. Rimangono in carica il presidente Mariantonietta Del Vecchio di Castrolibero e Francesco De Rosa in qualità di presidente del Collegio Sindacale.



La società partecipata del Comune, i cui lavoratori sono in stato di agitazione, è rimasta quasi due mesi senza vertici dopo il commissariamento dell’ente. Poi le nomine da parte dei commissari straordinari. E’ atteso per domani l’incontro in prefettura dei lavoratori per cercare di trovare una quadra in una situazione diventata per i lavoratori insostenibile.

I dipendenti non avrebbero ricevuto né la mensilità di dicembre né la tredicesima e avanzerebbero quattro anni di buoni pasto.