Mancati adempimenti alle sollecitazioni del Ministero degli Interni in relazione al piano triennale del fabbisogno nonostante la costante riduzione del personale; mancanza di un Segretario Generale a tempo pieno; mancata risposta all’ incontro di audizione avvenuto il 20 settembre a Catanzaro alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto Ferrandino; mancata liquidazione di tutti gli istituti contrattuali previsti nei C.D.I. già sottoscritti e riguardanti le annualità 2014, 2015 e 2016; mancata convocazione dei tavoli negoziali per l’attivazione delle corrette relazioni sindacali e l’apertura della contrattazione decentrata sull’utilizzo del fondo contrattuale per gli anni 2017 e 2018.



E’ questo il blocco di motivazioni avanzate da Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fp e Dicappa sostegno del blocco di tutti i servizi previsti dal salario accessorio per la Polizia Municipale di Lamezia Terme. Ma non solo i vigili urbani daranno anche vita a momenti di flash mob.



Dal tre dicembre verranno quindi bloccati i servizi relativi a straordinari, turnazioni, reperibilità e piano di lavoro del settore Polizia Municipale e a breve verrà comunicata la data dello sciopero.