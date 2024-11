Battesimo dell’aria per il volo che consentirà di collegare la Calabria ad alcune delle grandi capitali mondiali. Soddisfatto il presidente di Sacal Arturo De Felice

Un ponte aereo che unisce la Calabria ad alcune delle destinazioni intercontinentali più battute. Ad inaugurare le nuove rotte il vettore Air Italy, che ha aperto il suo primo collegamento tra Lamezia Terme e Milano Malpensa. "La nuova rotta unisce – spiega in un comunicato Sacal - Lamezia Terme e la Calabria a New York, Miami, L'Avana, Bangkok, Delhi, Mumbai, Mosca, Il Cairo, Dakar, Accra e Lagos grazie a collegamenti in coincidenza con i voli operativi sull'hub di Milano-Malpensa.

Il volo IG973 è decollato da Milano Malpensa alle 12.30 ed è atterrato all'aeroporto calabrese alle 14.15, dove è stato accolto dal tradizionale battesimo d'acqua. Il volo IG974 diretto a Milano è partito alle 15. Il nuovo collegamento giornaliero Lamezia Terme-Milano opererà - riporta il comunicato - dieci volte alla settimana in estate andando a raddoppiare la frequenza giornaliera da fine ottobre 2018.

Per il presidente di Sacal, Arturo De Felice «Air Italy, con la sua nuova flotta premia gli scali del sud Italia, consentirà nuovi collegamenti con Milano e arricchendo il network con nuove destinazioni intercontinentali, rendendo più facilmente raggiungibile e con tariffe altamente competitive anche la Calabria».