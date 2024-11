Si tratta di un’appendice della manifestazione generale che si è tenuta a Roma con le tre sigle confederali. In Calabria i dipendenti di alcune ditte private di vigilanza non verrebbero pagati anche da sette mesi e lavorerebbero senza rinnovo contrattuale dal 2005

Hanno manifestato davanti all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme questa mattina i lavoratori di vigilanza privata in servizio diurno e notturno nello scalo. La loro è stata un’appendice della grande protesta tenuta in contemporanea a Roma da parte dei dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza sotto la regia delle tre sigle confederali.



Senza il rinnovo del Contratto Collettivo del Lavoro dal 2015 e senza stipendio da quattro mesi, seguiti nel presidio lametino dalla FilCams Cgil, i lavoratori rispediscono al mittente le proposte avanzate dalle associazioni datoriali.



In particolare, spiega a LaCnews24 Elisabetta Fruci della FilCams Cgil, le offerte avanzate «vanno ad intaccare diritti già acquisiti». Durante l’ultimo incontro, che risale a febbraio 2018, è stato proposto, ci spiega, di inserire nel nuovo Ccl il passaggio delle ore di lavoro da 40 a 45, la possibilità di ricorrere alla chiamata ad intermittenza , la compressione del periodo di malattia, superato il quale all’azienda verrebbe data la facoltà di procedere al licenziamento e il non pagamento dei primi tre giorni.

Inoltre, nel nuovo documento i lavoratori non verrebbero tutelati in caso di cambio di appalto, aggiunge ancora Fruci, e nel caso di appalti ad enti pubblici vincendo le aziende che offrono il maggiore ribasso ne andrebbero a risentire i lavoratori.



I lavoratori in servizio nella vigilanza notturna e diurna dell’aeroporto non ricevono, ha denunciato ancora la sindacalista, lo stipendio da gennaio, ma ci sono casi di altri istituti di vilanza che non pagano i loro dipendenti da sette mesi.



A fine sit Uil e Cgil FilCams hanno deciso di comune accordo di chiedere un incontro al Prefetto di Catanzaro proprio al fine di sollecitare il pagamento degli stipendi.