All’inaugurazione presenti il ministro Marco Minniti, il generale dell’Arma Tullio Del Sette e Simona dalla Chiesa

Momenti della cerimonia di elevazione a raggruppamento del presidio dei Carabinieri di Lamezia Terme. Alla cerimonia presente il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Tullio Del Sette e del Ministro degli Interni Marco Minniti.

Madrina della cerimonia Simona dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, trucidato dalla mafia a Palermo nel 1981. Il comandante Generale dell'arma, vede la creazione del raggruppamento come strategia di rafforzamento dello Stato in territorio di criminalità organizzata.

«L'ultima volta che abbiamo creato un raggruppamento in Calabria è stato quando abbiamo creato il raggruppamento di Locri -ha affermato il Ministro Minniti- la differenza che in quel caso il raggruppamento è stato la conseguenza di una situazione di emergenza mentre oggi operiamo in una normale condizione di rafforzamento della presenza dell'Arma dei Carabinieri».

