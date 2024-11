Economia e lavoro

Un caso particolare, quello che in queste ore ha visto contrapposti Anas e Regione Calabria. L’oggetto del contendere sono quei singolari cartelloni autostradali sistemati ormai da mesi in prossimità degli svincoli. Cartelloni privi di senso, secondo l’assessore regionale all’Urbanistica Rossi, che scrive all’Anas. Difficile dargli torto. D’altro canto lo stesso Rossi, dopo aver accettato una nostra richiesta di intervista, stamani ha fatto giungere una troupe fino alla Cittadella regionale per poi rifiutarsi di parlare.