La Procura di Reggio Calabria ha ritirato l'istanza di fallimento nei confronti della società che gestisce il trasporto nell'area urbana di Reggio Calabria

‘L'Atam è ufficialmente salva! Il Tribunale ritirerà l'istanza di fallimento. Un'altra vittoria per la Città: salve 300 famiglie e da ora si lavora per rinnovare e migliorare il servizio'.

È il post Facebook del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà che comunica l'esito positivo della vertenza Atam. La Procura di Reggio Calabria ha ritirato, infatti, l'istanza di fallimento nei confronti della società che gestisce il trasporto nell'area urbana di Reggio Calabria, dopo che i pm Stefano Musolino e Teodoro Catananti avevano chiesto il crack dell'azienda a causa delle tante anomalie riscontrate nei bilanci e nelle casse della società.

'È una grande vittoria per i lavoratori, per l'azienda ma soprattutto per la città – dichiara il sindaco di Reggio. Adesso lavoriamo per rinnovare e migliorare il servizio’.



‘Ci siamo impegnati a fondo per raggiungere questo obiettivo e per questo voglio ringraziare anche l'amministratore unico Antonino Gatto e l'avvocato Giuseppe Mazzotta - siamo riusciti a mettere insieme gli orientamenti della politica, della burocrazia, delle forze sociali e soprattutto dei lavoratori che non si sono risparmiati per il bene dell'azienda. Tutti uniti verso un unico obiettivo: un sistema di trasporti moderno ed efficiente che possa accettare la sfida della Città Metropolitana ed offrire ai reggini dei servizi all'altezza.

Adesso che l'Atam è salva possiamo ragionare con serenità sul futuro dell'azienda. La città lentamente sta rinascendo. Pezzo dopo pezzo si compone il mosaico di obiettivi che ci eravamo prefissati. Andiamo avanti, abbiamo nuovi e grandi obiettivi da perseguire’.