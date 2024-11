Il presidente della Regione ha presentato due nuovi bandi per l'inclusione lavorativa dei giovani calabresi: Garanzia Giovani e Dote Lavoro

Sono due le misure presentate alla cittadella regionale a Catanzaro volte all'accompagnamento dei giovani nel mercato del lavoro: Garanzia Giovani e Dote Lavoro. La prima si rivolge ai neet, ovvero coloro che non studiano e non lavorano, under 29, per una dotazione finanziaria di circa 19 milioni di euro e prevede tirocini (13.500.000,00 euro) e orientamento al lavoro (5.798.593,28 euro). Nel corso della presentazione dei bandi alla cittadella regionale a Catanzaro, il presidente della Regione Mario Oliverio ha messo in evidenza i risultati raggiunti nella prima fase del programma: «su 8000 tirocini di Garanzia Giovani, oltre 1800 giovani hanno trovato una occupazione definitiva».

Il secondo bando, Dote Lavoro e Inclusione Attiva, è destinato invece a disoccupati che abbiano compiuto 30 anni o persone con disabilità per uno stanziamento di 66 milioni di euro. In base alla classe di svantaggio il destinatario avrà a disposizione una dote il cui importo dipenderà dalla tipologia di misura attivata (servizi per il lavoro, voucher di formazione, tirocini/indennità di partecipazione) e dalla classe di svantaggio del destinatario.

«Le piattaforme saranno attivate da lunedì - ha spiegato Oliverio - per quanto riguarda "Dote Lavoro" verranno fatti dei colloqui con l'aiuto dei centri per l'impiego e gli enti accreditati, circa 80. Non ci sarà cartaceo ma tutto verrà fatto in modo digitale. Alla fine della procedura spetterà all'ente pagatore, ovvero l'Inps con il quale abbiamo sottoscritto una convenzione, erogare il dovuto. La digitalizzazione permetterà di svolgere le operazioni in maniera trasparente e di velocizzare le procedure».