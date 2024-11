I partecipanti potranno concorrere per diventare ceo e cofounder di una startup innovativa per il turismo residenziale in Calabria e firmare un contratto

Giovedì 5 luglio in Talent Garden Cosenza si terrà il Recruiting Hackathon, un nuovo modo di selezionare risorse umane che coinvolgerà i partecipanti in un un’ esperienza altamente formativa e diversa dai soliti colloqui di lavoro. Una sfida di 9 ore rivolta a giovani, under 35, dalla vena imprenditoriale e dalle spiccate doti comunicative, che hanno voglia di mettersi in gioco e misurare se stessi e le proprie competenze in un clima di lavoro di squadra e contaminazione di idee.

Il Recruiting Hackathon darà ai partecipanti l’opportunità di concorrere per diventare Ceo e cofounder di una startup innovativa per il turismo residenziale in Calabria e firmare un contratto di lavoro a tempo determinato. Durante l’hackathon i partecipanti saranno suddivisi in team e saranno chiamati a sviluppare un’idea di business. La commissione potrà testare così le competenze trasversali di ognunoe, a prescindere dall’esito della sfida, individuerà tre persone che accederanno ad un colloquio conoscitivo one to one. La commissione è composta da Francesco Cappelli, socio finanziatore dell’iniziativa; Matteo Marini, Pprofessore ordinario di Teorie dello Sviluppo Economico, Dipartimento di Scienze politiche e sociali Università della Calabria; Lucia Moretti, presidente Goodwill e amministratore unico del Talent Garden Cosenza; Giuseppe Naccarato, Ceo Altrama Italia e Founder ViaggiArt. L’appuntamento è giovedì 5 luglio alle ore 9:00 presso Talent Garden Cosenza. Si inizierà alle ore 9:00 con il lancio della sfida e le attività di team building e si concluderà nel pomeriggio alle 18:30 con la presentazione delle idee e la proclamazione del team vincitore.