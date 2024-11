Il sottosegretario al Lavoro a Catanzaro per presentare il nuovo sistema di formazione duale. La Calabria non è più ultima, è stato spiegato nel corso degli interventi, ma certamente parte in ritardo

Non possiamo più permetterci che nelle regioni del Mezzogiorno ci siano ancora 25 ragazzi su 100 che si perdono per strada e non riescano a trovare il proprio percorso formativo. Questo è un danno per le persone ma soprattutto per le comunità". Lo ha affermato il sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba, questo pomeriggio a Catanzaro per presentare il nuovo sistema di formazione duale. La Calabria non è più ultima, è stato spiegato nel corso degli interventi, ma certamente parte con un anno di ritardo rispetto a molte regioni del nord. Circostanza che ha inciso significativamente nella distribuzione delle risorse ripartite tenendo conto del numero dei giovani formati. "La Calabria - ha evidenziato il sottosegretario - non ha raggiunto risultati brillanti".

Luana Costa