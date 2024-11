Vertice alla Prefettura di Reggio per favorire un dialogo tra sindacati e azienda. Si cerca di individuare un percorso proficuo e condiviso volto al superamento delle problematiche a vantaggio dei lavoratori e dell’utenza

I lavoratori della Lirosi Autoservizi s.r.l. denunciano l'abbandono da parte delle autorità regionali e della prefettura di Reggio Calabria della vertenza che li vede coinvolti direttamente per rivendicare salari, fondo pensionistico complementare e garanzia della sicurezza dell'esercizio. Insieme ad essi stessi lavoratori, è abbandonato un intero territorio, al quale la politica e le istituzioni governative appaiono indifferenti se si pensa che, ad oltre una settimana dall'avvio della protesta, intesa a definire una volta per tutte la vertenza Lirosi, nessuno ha assunto provvedimenti concreti in difesa dei diritti dei lavoratori e degli utenti.



É impressionante assistere ad un'inerzia amministrativa e politica, riportano in nota, rispetto all'evidente e più che provata inadempienza contrattuale della Lirosi Autoservizi ai precipui impegni derivanti dal contratto di servizio in essere con la Regione Calabria. Lo scoramento rischia di prendere il sopravvento di fronte alla solitudine alla quale decine di lavoratori sono costretti da una politica sorda e dall'assenza di iniziative intese ad accertare - con la massima celerità richiesta dal caso - lo stato del parco autobus dell'azienda e quant'altro denunciato da lavoratori e Sindacati in questi anni.



Un vero e proprio muro di gomma, continua la nota, sembra essersi alzato tra lavoratori, da una parte, e datore di lavoro e Istituzioni dall'altra, capace di fare rimbalzare e cadere nel vuoto il lamento più che giustificato di un gruppo di conducenti ormai allo stremo. Non aiuta certo il silenzio assordante del Consorzio «S.C.A.R.», affidatario dei servizi, al quale aderisce la Lirosi Autoservizi, che nulla ha posto in essere, né suggerito per lo sblocco della vertenza. É quindi il caso di rivolgere un appello accorato, che qui si rivolge all'utenza, ai sindaci e ai consiglieri comunali tutti del territorio, affinché la vertenza Lirosi Autoservizi sia indirizzata a soluzione, con l'impegno ed il contributo di tutti.

Non si può più restare ostaggio di un'impresa alla quale nessuno pare voglia fare rispettare le regole del contratto di servizio regionale, insieme a quelle del contratto nazionale di lavoro, permettendole di fare il bello ed il cattivo tempo. É fermo convincimento di tutti i dipendenti Lirosi Autoservizi che il diritto alla mobilità non rientri nella disponibilità del singolo vettore, aggiungono nel comunicato, il quale è chiamato solo a gestire un servizio dietro corrispettivo di risorse pubbliche, senza impegno di economie proprie come normalmente accade nel mondo dell'imprenditoria privata. I tempi sono maturi per ottenere risposte definitive ad un problema indefinito per assenza di volontà ed impegno concreto da parte degli attori principali di questa assurda vicenda. I lavoratori della Lirosi chiedono, per sé, per gli utenti e per un intero territorio, risposte chiare e fatti concreti che diano certezza e affidabilità del servizio nel presente e garanzia di trovarsi a posto, sotto ogni profilo, all'appuntamento delle gare per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico, oramai imminente.

Argomento dibattuto anche in apposito incontro alla Prefettura di Reggio Calabria. La riunione è stata richiesta dai rappresentanti sindacali della FIT CISL, FILT CGIL, UIL TRASPORTI, SUL e FAISA CISAL per l’esame delle problematiche concernenti i lavoratori della Lirosi Autoservizi. Alla riunione erano presenti, il dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale della Regione Calabria, il presidente del Consorzio SCARL, l’Amministratore della Lirosi Autoservizi e il Direttore Generale dell’Azienda.

La mediazione è valsa a ricomporre i rapporti tra le parti e riannodare il dialogo tra Sindacati e Azienda per individuare un percorso proficuo e condiviso volto al superamento delle problematiche a vantaggio dei lavoratori e dell’utenza di un servizio di particolare rilievo quale il trasporto pubblico.