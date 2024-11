Il leader della Cisl Luigi Sbarra atteso in Calabria. Venerdì 24 febbraio, a partire dalle 9.30, parteciperà al convegno “Crescita, lavoro, infrastrutture”, organizzato dalla Cisl Città Metropolitana di Reggio Calabria a Palmi presso la Casa della Cura ‘Leonida Repaci’, in via Felice Battaglia. Dopo la relazione introduttiva di Romolo Piscioneri, segretario generale Cisl Città Metropolitana di Reggio Calabria, i saluti di Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi e le testimonianze dello scrittore Natale Pace, di Armando Foci, Associazione Città della Piana, di Giuseppe Bova, presidente circolo culturale ‘Rhegium Julii’, sono previsti gli interventi del segretario generale della Cisl Calabria, Tonino Russo, di Carmelo Versace, sindaco Città Metropolitana Reggio Calabria, di Domenico Vecchio, presidente associazione industriali Reggio Calabria, di Giovanni Calabrese, assessore Regione Calabria, politiche per il lavoro, di Giuseppe Romano, commissario di governo area Zes, di Antonino Tramontana, presidente Camera di Commercio Reggio Calabria, moderati dal giornalista Arcangelo Badolati. Concluderà i lavori Il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra.